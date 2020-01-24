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Звезду "Дома-2" засняли в постели с неприкрытыми формами

Звезду "Дома-2" засняли в постели с неприкрытыми формами
Элина Камирен. Фото: instagram.com/kamirenworld
Бывшая участница шоу обнажила декольте на съемках

Элина Камирен приняла участие в пикантной фотосессии. Звезда "Дома-2" позировала перед камерой в платье с большим вырезом, который едва прикрывал ее большую грудь. Вся съемка происходила в кровати.

К откровенным снимкам Элины Камирен ее подписчики уже привыкли, но все равно продолжаются восхищаться формами блондинки и ее красотой.

"Красотулечка шикарная", "Настоящая женщина", "Вы волшебная", "Все вкусно и гармонично", "Природные данные, конечно, никуда не денешь, хороша. Рост, стройность, стать – одним словом "порода"...можно позавидовать!", "Безумно красивая и сексуальная", "Вы потрясающая женщина. Очень эффектная и красивая", – похвалили Камирен в Инстаграм.

Несмотря на внешнюю привлекательность, замуж 34-летняя экс-участница "Дома-2" пока не вышла. Сейчас она все время посвящает работе и воспитанию дочери, которую родила от бывшего участника телестройки. 

Ранее "Утро" публиковало откровенное фото другой звезды "Дома-2". 

Дарья ПЕТРОВА

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