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Мокрая Седокова разделась в спортзале

Мокрая Седокова разделась в спортзале
Анна Седокова. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
Певица показала, как приводит свое тело в идеальную форму

Анна Седокова взяла своих подписчиков с собой на тренировку. В Инстаграм артистка снимала, какие упражнения она делает в спортзале. Наряд для тренировки Седокова выбрала нескромный: лосины, обтягивающие ягодицы, и толстовку, которая она позже сняла. В итоге певица осталась в спортивном топе, который позволил рассмотреть ее грудь. 

После мокрая от пота Седокова призналась, что только сегодня ощутила свои ягодицы и изменила свое отношение к тренировкам.

"Только сегодня я ощутила все мышцы попы, пресса и одновременно прокачала свое отношение к тренировкам", – написала артистка в Инстаграм.

Подписчики после тренировки поинтересовались, зачем Анна Седокова хочет похудеть, ведь ее тело, по их мнению, выглядит идеально.

"Анюта! А зачем Вам худеть?!", "Класс, как выжить после такой тренировки", "Аня, вы такая спортивная, круто", "Какая широкая талия", "Грудь у вас шикарная", "Отличная фигура", – прокомментировали тренировку артистки.

До этого Анна Седокова крупным планом сняла свои фальшивые соски.

Дарья ПЕТРОВА

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...кто это? чо она делает?
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