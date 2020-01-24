Мокрая Седокова разделась в спортзале
Анна Седокова взяла своих подписчиков с собой на тренировку. В Инстаграм артистка снимала, какие упражнения она делает в спортзале. Наряд для тренировки Седокова выбрала нескромный: лосины, обтягивающие ягодицы, и толстовку, которая она позже сняла. В итоге певица осталась в спортивном топе, который позволил рассмотреть ее грудь.
После мокрая от пота Седокова призналась, что только сегодня ощутила свои ягодицы и изменила свое отношение к тренировкам.
"Только сегодня я ощутила все мышцы попы, пресса и одновременно прокачала свое отношение к тренировкам", – написала артистка в Инстаграм.
Подписчики после тренировки поинтересовались, зачем Анна Седокова хочет похудеть, ведь ее тело, по их мнению, выглядит идеально.
"Анюта! А зачем Вам худеть?!", "Класс, как выжить после такой тренировки", "Аня, вы такая спортивная, круто", "Какая широкая талия", "Грудь у вас шикарная", "Отличная фигура", – прокомментировали тренировку артистки.
До этого Анна Седокова крупным планом сняла свои фальшивые соски.
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