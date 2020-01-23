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"Два персика": полуголая Глюкоза выпятила зад на пляже

"Два персика": полуголая Глюкоза выпятила зад на пляже
Глюкоза. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Полуголая певица прижалась к подруге

Ксения Собчак и Наталья Чистякова-Ионова снялись в купальниках. Певица прижалась к ягодицам журналистки на пляже и выпятила свой зад. Снимал пикантную сцену Константин Богомолов.

"Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом! Глазами @konbog75", – написала Ионова под снимком в Инстаграм.

Подписчики под кадром начали сравнивать тела звезд. По общему мнению, Глюкоза выглядит намного сексуальнее Ксении Собчак. Кто-то написал, что и вовсе не стал бы фотографироваться рядом со стройной Натальей Чистяковой-Ионовой.

Рассмотрев фото внимательнее, поклонники начали обвинять Глюкозу в использовании фотошопа. Они считают, что ноги девушек отредактировали.

"Наташ, я бы побоялась стоять с тобой рядом в купальнике", "Хороши, чертовки", "Я думала Глюкоза худее", "Ретуши то сколько", "Не ну Наталья красавица по сравнению с Ксю", "Чего такие плоские", "Шикарные", "Сами что ли ретушировали?", "Глюкоза красивая", "Если честно, то Собчак, какая-то некрасивая, ни титек, ни жопы", "Очень сексуально", "Глюкоза как всегда сногсшибательна", "самая красивая попа!", "Два персика", – написали подписчики звезды в Инстаграм.

Ранее Глюкоза зажгла в дырявом платье на сцене.

Дарья ПЕТРОВА

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