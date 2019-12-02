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Глюкозу в купальнике разгромили за грязные ягодицы

Глюкозу в купальнике разгромили за грязные ягодицы
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
У раздетой артистки на "пятой точке" заметили темное пятно

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, улетела на Бали и радует фанатов кадрами оттуда. На свежих фото она позирует в открытом купальнике и сетке-накидке. Повернувшись боком и согнув ногу, звезда смотрит то назад, то, прикрыв глаза, – перед собой. На оголенных ягодицах виден песок, который подписчики приняли за грязь и обругали певицу.    

"Обожаю океан!.. В прошлой жизни я определенно была русалкой", – призналась она под снимками. А потом, отметив, что хоть "эта поездка рабочая", но она успеет все, поблагодарила "за чудные купальники и пляжное настроение, ведь это так важно для любой девушки – чувствовать себя особенной!". 

Некоторые комментаторы остались недовольны и, заявив, что в прошлой жизни артистка была "селедкой", высказались: "Попа в песке", "В сетях запуталась", "Зачем лиф с такой кофтой", "С грязной задницей", "Плоская доска", "Груди нет", "До Нового года еще месяц, а ты уже в гирлянде", "Сетка ни к чему, уже б совсем разделась", "Ничего нового, кроме как задница в песке", "А может кентавром ты была", "Леонтьев дал свой костюм померить", "Какой ужас"

Поклонники по достоинству оценили внешность артистки. "Хороший орешек!", "Вот это фигура... Ого-го", "Какая Вы шикарная", "Невероятная", "Супер... идеальная", "Сексуальная блондинка", "Аж дух захватывает от такой красоты", "Безупречная", "Роскошна и неподражаема", "Отлично выглядишь", "Богиня", "Прелесть", "Зачетная телочка", "Красотка! Даже без сисек. Вот ты подтверждение, что не надо быть накачанной куклой", "Просто захлебнуться, руки, ноги гнутся!", "Горяча", "Загляденье", – хвалили они.

Ранее Глюкоза в мини развалилась на кресле и снялась в длинном платье без нижнего белья.

Фоторепортаж
"Очень пошлое фото": Глюкоза раздвинула ноги в бикини
Фото: instagram.com/glukozamusic Фото: instagram.com/glukozamusic
Фото: instagram.com/glukozamusic Фото: instagram.com/glukozamusic Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

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