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Глюкоза соблазнила мужа Асмус после секс-скандала

Глюкоза соблазнила мужа Асмус после секс-скандала
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Комик поменял одну блондинку на другую

Наталья Чистякова-Ионова, более известная широкой публике под своим сценическим псевдонимом Глюкоза, разместила в Сети отрывок из своего нового клипа. Компанию сексуальной блондинке в ролике составил шоумен Гарик Харламов

"Лучший на свете главный герой", - 

кокетливо назвала Глюкоза Харламова.

"Заинтриговала!!!!", "позитивненько", "Так-с,нас ждёт что-то...", "Хитяра!",  - 

написали подписчики на страничке певицы в Instagram. В видео Глюкоза играет роковую красотку, от которой с первого взгляда сходит с ума герой Харламова. 

Личная жизнь Гарика Харламова стала предметом бурных обсуждений после того, как его супруга актриса Кристина Асмус снялась в откровенной сцене в новом фильме. Немедленно поползли слухи, что в звездной семье начался разлад. Асмус пожаловалась, что ей поступают угрозы от неизвестных неадекватных личностей.

Валентина МАЙОРОВА

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