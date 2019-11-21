Комик поменял одну блондинку на другую

Наталья Чистякова-Ионова, более известная широкой публике под своим сценическим псевдонимом Глюкоза, разместила в Сети отрывок из своего нового клипа. Компанию сексуальной блондинке в ролике составил шоумен Гарик Харламов

"Лучший на свете главный герой", -

кокетливо назвала Глюкоза Харламова.

"Заинтриговала!!!!", "позитивненько", "Так-с,нас ждёт что-то...", "Хитяра!", -

написали подписчики на страничке певицы в Instagram. В видео Глюкоза играет роковую красотку, от которой с первого взгляда сходит с ума герой Харламова.

Личная жизнь Гарика Харламова стала предметом бурных обсуждений после того, как его супруга актриса Кристина Асмус снялась в откровенной сцене в новом фильме. Немедленно поползли слухи, что в звездной семье начался разлад. Асмус пожаловалась, что ей поступают угрозы от неизвестных неадекватных личностей.