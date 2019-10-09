Звезда похвасталась великолепной физической формой

Наталья Чистякова-Ионова, известная широкой публике под псевдонимом Глюкоза, порадовала поклонников новым фото.

"Утро – лучшее время, чтобы остаться наедине с собой и услышать песню своей души! Я вот всегда слушаю свою и тянусь в высь изо всех сил", -

написала звезда на своей страничке в Instagram.

Свое жизнеутверждающее послание Глюкоза проиллюстрировала весьма необычной фотографией: Наталья сделала стойку на руках, продемонстрировав всем свои отличные спортивные навыки.

На певицу обрушился рой негативных комментариев, некоторые даже решили, что на смелом фото вовсе не она:

"Похоже развод плохо на глюкозу повлиял. Уж больно фотографии скромные пошли", "Что бы мужа тоже не увели и не так встанешь!", "Глюкоза встала в позу :-)", "Не она", "где орех)))".

Однако большинство фанатов "девочки-глюкозки" пришли в восторг:

"Ничего себе! Какая же вы атлетичная!", "Очень прелестно", "Спортсменка, комсомолка и просто красавица", "За это можно уважать, достойное фото", "С вас хочется брать пример" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).

Слухи о том, что Глюкоза разводится с мужем, появляются с завидной регулярностью, однако пока что эта информация не подтвердилась.