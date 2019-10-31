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Невероятно растолстевшая Глюкоза поразила народ

Невероятно растолстевшая Глюкоза поразила народ
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Необъятная попа певицы приковала все взгляды

Наталья Чистякова-Ионова изменилась до неузнаваемости.

Сильно поправившуюся и поседевшую звезду сняли на камеру. Фото, где Глюкоза разгуливает по улице в  розовом платье в горошек, появилось в ее Instagram.

"Люблю #Halloween за все эти костюмы", – написала она.

Оказалось, что с формами красавицы Наташи все в порядке, а сняли ее всего лишь в карнавальном костюме. Подписчиков насмешили ее огромные ягодицы, к которым прилипла плюшевая собачка. Глюкоза, судя по всему, старательно имитировала ее поиски, сделав недовольное лицо.

"Ну не... Он должен был застрять в булках, а не прилипнуть к ним ! " "Какой вид сзади!)" "Самая лучшая попа !!!" "Попа как у Ким, попа как у Ким" "Одна женщина так мужа потеряла))"

– пятая точка певицы определенно имела успех у пользователей (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Глюкоза показалась на улице без белья.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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