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Наталья Чистякова-Ионова изменилась до неузнаваемости.
Сильно поправившуюся и поседевшую звезду сняли на камеру. Фото, где Глюкоза разгуливает по улице в розовом платье в горошек, появилось в ее Instagram.
"Люблю #Halloween за все эти костюмы", – написала она.
Оказалось, что с формами красавицы Наташи все в порядке, а сняли ее всего лишь в карнавальном костюме. Подписчиков насмешили ее огромные ягодицы, к которым прилипла плюшевая собачка. Глюкоза, судя по всему, старательно имитировала ее поиски, сделав недовольное лицо.
"Ну не... Он должен был застрять в булках, а не прилипнуть к ним ! " "Какой вид сзади!)" "Самая лучшая попа !!!" "Попа как у Ким, попа как у Ким" "Одна женщина так мужа потеряла))"
– пятая точка певицы определенно имела успех у пользователей (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее Глюкоза показалась на улице без белья.
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