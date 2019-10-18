Звезда расслабилась на кресле и показала стройное тело

Наталья Ионова похвасталась своими длинными ногами. На последнем фото в социальных сетях певица позирует в очень коротком платье, развалившись в кресле. Перед фотографом Глюкоза предстала не одна: в руках она держит котенка, а рядом с ней находится белая киска.

В последнее время в аккаунте звезды появляется все больше откровенных фото: артистка устроила пикантную съемку в ванне, вышла на сцену в чулках и эротичном белье, а как-то и вовсе снялась без белья.

Некоторые подписчики связывали это с тем, что у Глюкозы не все гладко в семье. Еще летом появилась информация о разводе певицы с мужем. В Интернете решили, что супруг Ионовой загулял, поэтому она и сняла обручальное кольцо. Звезда вместе с супругом все слухи развеяли, сняв смешное видео.