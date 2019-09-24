На фоне откровенного кадра артистка заявила, что каждая представительница прекрасного пола может сиять изнутри

Наталья Ионова-Чистякова, известная под псевдонимом Глюкоза, снялась в ванной с пеной и розовыми лепестками, надев прозрачное белье, и сопроводила фото советом девушкам и женщинам, как ухахивать за собой. Поклонники остались под впечатлением.

Артистка поделилась мнением, что красота есть у каждой представительницы слабого пола. Но необходимо тщательно поддерживать данное природой и оставаться собой, подчеркивая индивидуальность, добавила она.

Очень важно также следить за осанкой, ведь это "центр хорошего самочувствия", добавила певица и в заключение расказала, как питаться и следить за волосами, какой пользоваться косметикой, призвала соблюдать режим и отказаться от вредных привычек.

Фанаты больше внимания уделили виду артистки на снимке. Они не поскупились на щедрые комплименты и добрые шутки:

"Божественно", "Уникальная", "Великолепная... красотка... очень чувственно... волнительно... и сексуально", "Идеал женской красоты", "Ты шикарная, просто нет слов", "Принцесса", "Самая обаятельная", "Классно", "Ох уж эти глаза напротив...", "Тетя сися".

Мужчины заинтересовались пикантными деталями. "Это что, сосочек?", "Тема не полностью раскрыта", – спрашивали и жалели представители сильного пола.

Глюкоза и раньше не раз показывала тело – снималась в комбинезоне, который обтянул фигуру, давая возможность рассмотреть каждую пикантную деталь, блистала прелестями в лифчике и юбке. Как-то поклонники отметили, что звезда хорошо выглядит, после того как заговорили о ее разводе с мужем.