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"Вам к лицу!": Глюкоза изменилась после слухов о расставании с мужем

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Звезде пошло на пользу расставание с мужем, решили фанаты

О разводе Натальи Ионовой-Чистяковой с мужем говорят давно. Сама артистка отмалчивается, но время от времени "подливает масла в огонь", мелькая на глазах у публики без главного атрибута замужней дамы – обручального кольца. Вот и в Баку на ее безымянном пальце его не увидели. При этом отметили, что внешность певицы изменилась в лучшую сторону и стала привлекательнее.

На фото, которые выложила звезда с мероприятия, она показана в двух нарядах -  коротком платье и брючном костюме. Под кадрами Глюкоза поблагодарила организаторов фестиваля "за этот праздник музыки и жизни". 

Подписчики не остались в стороне и прокомментировали:

"Красота!", "Вы все краше, в последнее время особенно! Перемены Вам к лицу!", "Ох", "Хороша!", "Вот это крутой образ! Это что-то очень стильно сексуальное, оригинальное и неординарное", " 

Некоторые продолжали обсуждать личную жизнь артистки. "Везде пишут, что Вы расстались с мужем, куда не глянешь в инете", "Правда с мужем разошлись?", "Господи!!! Жить-то как дальше будешь?! Разведенка" – спрашивали они. 

Поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с мужем с того момента, как заметили, что она перестала выкладывать совместные фото, а потом и стала выходить в свет без обручального кольца, хотя ранее всегда носила его. А тут еще поползли слухи о том, что супруг изменил Наталье. Артистка никак не реагирует на сообщения о разладе в ее семье, вместо этого она показывается в сексуальных нарядах. 

Певица вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. У супругов две дочери: Лиде 12 лет,  Вере – восемь, напоминает сайт "Комсомольская правда"

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Полина ДОРОЖКИНА
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