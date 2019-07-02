"Нарасти уже": скромная грудь Глюкозы вызвала ажиотаж

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Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, улетела в испанскую Марбелью загорать и отдыхать. Выложив в Instagram снимок с пляжа, артистка спровоцировала споры среди подписчиков о том, достаточно ли сексуальная у нее грудь.
"Фото посвящается всем моим #почемуводежде",
– подписала горячий кадр Глюкоза, на котором она позирует без грамма косметики на лице, из-за чего выглядит, по мнению пользователей, на 20 лет.
На фото сразу же бросается в глаза бюст звезды. Одни комментаторы посчитали, что у певицы слишком маленькая грудь и ей стоит ее увеличить. Другие пришли к выводу, что формы Глюкозы стали меньше из-за того, что она похудела.
"Нарасти себе уже сиси", "Сисек нет, но вы держитесь", "Где сиси спрятались?", "Где грудь?", "Схуднула прям совсем. Натуль, ты там кушай давай", - отметили недоброжелатели, не сделавшие скидку на необычный ракурс снимка.
Однако поклонники уверены, что Глюкоза – привлекательная женщина.
"Хорошие сиськи", "Сексуальная грудь", "Шикарная", "Красавица", – осыпали комплиментами Наталью фанаты, среди которых оказалась и Любовь Успенская, подчеркнувшая в комментарии, что ее коллега круче горячей испанки.
В последнее время певица выкладывала в соцсеть фото в одежде, чем немало удивляла своих подписчиков, которые привыкли к тому, что их любимица не стесняется демонстрировать свои прелести.
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