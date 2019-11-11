Звезда анонсировала выход нового трека оригинальным кадром

Наталья Ионова-Чистякова, которую знают как Глюкозу, выложила в соцсети свежее фото. На нем певица в обтягивающем коротком платье желтого цвета сидит боком к камере на подлокотнике кресла, в котором расположился другой известный артист с бананом в руке.

Под снимком исполнительница предупредила, что в полночь ее совместный с Натаном трек "Улетай" будет доступен на всех площадках!". И предложила "скачивать и танцевать".

Комментаторы оживились и поделились впечатлениями: "Картина маслом", "В двух руках по банану", "Композиционно супер!!! Особенно попка и кроссовки, очень сексуально!!!", "Банан + глюкоза равно оливье", "Вау, какая крутая фотка", "Почти натюрморт!", "Оригинально и со вкусом! Оба хороши! , "Вы очень красивая женщина. Стильная!", "Такая стройная", "Если бы лучше выгнулась, фото было бы ярче", "Секси", "Ох, этот бананчик", "Что ты с ним собрался делать".

Ранее Глюкоза разочаровала подписчиков крупными формами.