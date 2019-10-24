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"Светская алкоголичка": Глюкоза в трениках растянулась на полу

Певица Наталья Ионова. Фото: .instagram.com/glukozamusic
Экстравагантный образ звезды вызвал недоумение

Певица Наталья Ионова поделилась необычным снимком. На фото, опубликованном в Instargam артистки, Глюкоза лежит на полу в леопардовых велосипедках и шубе. Свой образ певица дополнила массивными очками и ярким платком на голове.

Неординарный наряд Глюкозы вызвал массу вопросов в комментариях.

"А где кот Базилио?", "Светская алкоголичка", "Бабушка?", "На фото мужик, переодетый в женщину?", "Похожа на бабку", "Не узнала вас в гриме", "Я думала Ревва", "Королева 90-х",

не поняли подписчики задумки звезды (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Наталья Ионова продемонстрировала свои длинные ноги. Певица позировала в очень коротком платье, развалившись в кресле.

Карина СИРАЗОВА
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