Поклонники заметили у звезды явный изъян

Певица Наталья Ионова, массовому зрителю больше известная как Глюкоза, шокировала своих подписчиков. Мама двоих детей выложила фото в Instagram в кричащем образе и с взглядом хищницы.

Артистка нарядилась в пестрое клетчатое платье с черной вставкой на груди. На ногах артистки красуются прозрачные бордовые колготки с узором. В руках Глюкоза держит бургеры.

При этом поклонники не приняли эксперимента знаменитой блондинки, которая раньше радовала их откровенными и роскошными снимками. А некоторые заметили явный дефект в ее внешности.

"Очень не удачное фото, сгорбившись.....ни какой привлекательности..... последнее время плохие фотки,да уж оделась", "Фото ужас", "Какая-то спорная фотосессия, до Гучи не дотягивает... и, сорри, Вы в ней не очень красивы", "Колготы трэш!!! Не понимаю!!! И взгляд уставшей женщины. Наталья! Это первое неудачное фото в вашем Инстаграм", "Фото последние просто ужас", – прокомментировали диванные стилисты.

Впрочем, не все оказались столь категоричны. Кому-то лук Глюкозы пришелся по нраву. А ряд фанатов вообще перепутали российскую певицу с помолодевшей Мадонной.