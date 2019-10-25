Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Глюкоза напугала сгорбившейся спиной

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники заметили у звезды явный изъян

Певица Наталья Ионова, массовому зрителю больше известная как Глюкоза, шокировала своих подписчиков. Мама двоих детей выложила фото в Instagram в кричащем образе и с взглядом хищницы.

Артистка нарядилась в пестрое клетчатое платье с черной вставкой на груди. На ногах артистки красуются прозрачные бордовые колготки с узором. В руках Глюкоза держит бургеры. 

При этом поклонники не приняли эксперимента знаменитой блондинки, которая раньше радовала их откровенными и роскошными снимками. А некоторые заметили явный дефект в ее внешности. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

"Очень не удачное фото, сгорбившись.....ни какой привлекательности..... последнее время плохие фотки,да уж оделась", "Фото ужас", "Какая-то спорная фотосессия, до Гучи не дотягивает... и, сорри, Вы в ней не очень красивы", "Колготы трэш!!! Не понимаю!!! И взгляд уставшей женщины. Наталья! Это первое неудачное фото в вашем Инстаграм", "Фото последние просто ужас", – прокомментировали диванные стилисты. 

Впрочем, не все оказались столь категоричны. Кому-то лук Глюкозы пришелся по нраву. А ряд фанатов вообще перепутали российскую певицу с помолодевшей Мадонной.  

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Деваться некуда: в Киеве заявили о безвыходном положении России по транзиту газа

Москва не сможет обойти Украину

"Стоит копнуть глубже": главная версия крушения МН17 рассыпалась в прах

Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей