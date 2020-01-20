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Глюкозу разнесли за откровенные танцы в дырявом платье

Глюкозу разнесли за откровенные танцы в дырявом платье
Глюкоза. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталья Ионова-Чистякова повертелась на сцене в крошечном наряде

Певица Глюкоза неприятно удивила зрителей новым образом. Артистка вышла к поклонникам в коротком обтягивающем платье с дырками по бокам – в них можно было рассмотреть ее тело. На сцене певица начала делать слишком откровенные, по мнению поклонников, движения, за что и подверглась критике.

Зрители, просмотревшие видео с выступления в Инстаграм, молчать не стали и разнесли звезду. Им не понравился ее внешний вид, танцы и песня "Танцевач".

Поклонники Натальи могли бы поспорить с критиками. По их мнению, артистка отлично двигается, а откровенный наряд только подчеркивает ее сексуальное тело.

"Просто ужас", "Отстой", "Не нравится песня. Как говорят, ни о чем", "А на сцене, скромные, однако танцы", "Платье коротковато", "Полная фигня", "Куда Вы катитесь", "Почти голая же", "Это стыдно слушать", "Танцевать – это не твое", "Нет уже прежней Глюкозы. Движения пошлые, песня ни о чем", "Чем дальше, тем хуже", – раскритиковали Глюкозу.

Ранее Глюкоза вышла на улицу без нижнего белья. 

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Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Дарья ПЕТРОВА

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