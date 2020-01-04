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Глюкоза, как и многие ее коллеги, отправилась на новогодние праздники загорать на берегу океана. Где именно она отдыхает с мужем, певица не говорит своим поклонникам, зато делится в Инстаграме красочными фото и видео. На одном из роликов звезда сексуально танцует.
В кадре Чистякова-Ионова в бежевом купальнике с высокими трусами сначала гладит себя по телу, а после извивается и отклячивает "пятую точку" на радость фанатам.
В видео, опубликованном в историях, Глюкоза также сверкнула упругой грудью и татуировкой в виде ромба на левой ягодице.
Поклонники знаменитости не смогли выразить свое восхищение этим роликом, зато они осыпали певицу комплиментами под другим постом. Фанаты пришли в полный восторг от загара Глюкозы.
"Супер загар", "Наталья! Вы совершенство", "Бомба", "Красавица– секси", "Фигура у тебя супер", - отмечают подписчики звезды.
Ранее Глюкоза раздвинула ноги в бикини.
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