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Раздетая Глюкоза показала вид сзади

Раздетая Глюкоза показала вид сзади
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Наталья Чистякова-Ионова продемонстрировала, с чего начинается ее утро в отпуске

Глюкоза, как и многие ее коллеги, отправилась на новогодние праздники загорать на берегу океана. Где именно она отдыхает с мужем, певица не говорит своим поклонникам, зато делится в Инстаграме красочными фото и видео. На одном из роликов звезда сексуально танцует.

В кадре Чистякова-Ионова в бежевом купальнике с высокими трусами сначала гладит себя по телу, а после извивается и отклячивает "пятую точку" на радость фанатам.

В видео, опубликованном в историях, Глюкоза также сверкнула упругой грудью и татуировкой в виде ромба на левой ягодице.

Поклонники знаменитости не смогли выразить свое восхищение этим роликом, зато они осыпали певицу комплиментами под другим постом. Фанаты пришли в полный восторг от загара Глюкозы.

"Супер загар", "Наталья! Вы совершенство", "Бомба", "Красавица– секси", "Фигура у тебя супер", - отмечают подписчики звезды.

Ранее Глюкоза раздвинула ноги в бикини. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

иван
Ответить
вай,вай !! Ну разве это ноги ? Две палки куда то воткнуты, что вверху, что внизу
М
Ответить
лет через 10 когда тело постареет а у баб век не долог что эта как бэ певунья будет показывать,купил муж себе куклу,купит новую а эту в утиль
Гость
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Сплошная пошлость
Гость
Ответить
Фу, противно
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