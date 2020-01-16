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"Ракеты готовы": Глюкоза прогулялась без белья

"Ракеты готовы": Глюкоза прогулялась без белья
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Скромная майка едва удержала формы Натальи Чистяковой-Ионовой

Певица Глюкоза новогодние каникулы провела в Южной Африке. Свой пост Наталья сопроводила прощальным фото: на нем она стоит то ли вглядываясь куда-то за горизонт, то ли салютуя в пионерском салюте. Для такого случая артистка надела шортики в стиле сафари и обтягивающую маечку. Наряд не оставил сомнений: белья на Глюкозе нет. Все желающие смогли полюбоваться ее красиво обтянутой грудью.

"Это будто другая планета, очаровывающая своим разнообразием...удивительной флоры и фауны",

– написала восхищенная артистка. 

"Вспомнился день пионерии такие жизнеутверждающие у Вас формы. Так и хочется крикнуть: "Всегда готов", "Представляю, как Вас замучили вопросами про грудь, но не смотреть на нее просто нереально", "Соски стоят", "Ракеты готовы", "Ох артистка", – написали восхищенные поклонники на страничке звезды в Instagram.

Впрочем, некоторым комментаторам снимок не понравился: "А зачем так грудь выставлять?", "ну не зря делала,когда ж выставлять", "Почему все фото с эротическим намеком.. Помешаны на сексе", "Мне вот интересно, всегда без лифчика ходит?", "Не знает уже как показать себя" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Глюкоза сфотографировалась на пляже с пингвинами.

Валентина МАЙОРОВА

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