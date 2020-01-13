Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Оголившая ноги Глюкоза показала змеиную кожу

Оголившая ноги Глюкоза показала змеиную кожу
Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Экзотическое фото звезды шокировало поклонников

Пока российские звезды наперебой делятся с поклонниками фотографиями с курортов Таиланда, Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) решила по-настоящему удивить публику. В соцсети она опубликовала изумительный: свой снимок из Южной Африки: оказывается, на роскошных пляжах Кейптауна можно позагорать с пингвинами. Правда, внимательные подписчики рассмотрели на одном из фото нечто похожее на змеиную кожу и забеспокоились о безопасности Наташи.

"Уфф, это кожа змеи на втором?", "Наташа, что такое длинное на второй фотке?", "Что с птичкой ?(((". Певица немедленно успокоила публику: "Если вы про второе фото – это сухие растения!"  

Ну, а большинство комментаторов просто не смогли скрыть свой восторг: "Какое милашество", "Обалдеть", "Прелестно! Пингвины Глюкозу первый раз увидели,обалдели от сладкого!", "Пингвиныыыы", "С друзьями на отдыхе)", "Красиво и мило", "Глюкоза , ты самая крутая", "Африка-пингвины все сходится", "очень гармонично вы с пингвинчиками смотритесь", "Ты красивая чем пингвин". Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Ранее Глюкоза показала татуировку на ягодицах.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей