Экзотическое фото звезды шокировало поклонников

Пока российские звезды наперебой делятся с поклонниками фотографиями с курортов Таиланда, Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) решила по-настоящему удивить публику. В соцсети она опубликовала изумительный: свой снимок из Южной Африки: оказывается, на роскошных пляжах Кейптауна можно позагорать с пингвинами. Правда, внимательные подписчики рассмотрели на одном из фото нечто похожее на змеиную кожу и забеспокоились о безопасности Наташи.

"Уфф, это кожа змеи на втором?", "Наташа, что такое длинное на второй фотке?", "Что с птичкой ?(((". Певица немедленно успокоила публику: "Если вы про второе фото – это сухие растения!"

Ну, а большинство комментаторов просто не смогли скрыть свой восторг: "Какое милашество", "Обалдеть", "Прелестно! Пингвины Глюкозу первый раз увидели,обалдели от сладкого!", "Пингвиныыыы", "С друзьями на отдыхе)", "Красиво и мило", "Глюкоза , ты самая крутая", "Африка-пингвины все сходится", "очень гармонично вы с пингвинчиками смотритесь", "Ты красивая чем пингвин". Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Ранее Глюкоза показала татуировку на ягодицах.