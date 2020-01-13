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Пока российские звезды наперебой делятся с поклонниками фотографиями с курортов Таиланда, Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) решила по-настоящему удивить публику. В соцсети она опубликовала изумительный: свой снимок из Южной Африки: оказывается, на роскошных пляжах Кейптауна можно позагорать с пингвинами. Правда, внимательные подписчики рассмотрели на одном из фото нечто похожее на змеиную кожу и забеспокоились о безопасности Наташи.
"Уфф, это кожа змеи на втором?", "Наташа, что такое длинное на второй фотке?", "Что с птичкой ?(((". Певица немедленно успокоила публику: "Если вы про второе фото – это сухие растения!"
Ну, а большинство комментаторов просто не смогли скрыть свой восторг: "Какое милашество", "Обалдеть", "Прелестно! Пингвины Глюкозу первый раз увидели,обалдели от сладкого!", "Пингвиныыыы", "С друзьями на отдыхе)", "Красиво и мило", "Глюкоза , ты самая крутая", "Африка-пингвины все сходится", "очень гармонично вы с пингвинчиками смотритесь", "Ты красивая чем пингвин". Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
Ранее Глюкоза показала татуировку на ягодицах.
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