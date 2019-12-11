Артистка в голом наряде задирала и раздвигала ноги

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), как и другие звезды, готовится к Новому году. Уже и костюмчик себе подобрала – супермини с ультраглубоким декольте, длинными – почти до плеч – перчатками и ушками на голову, будто зайка Playboy. Сидя на стуле, она так вертела ногами, что ее трусы то и дело оказывались на виду.

В ролике певица сначала была не одна – рядом присел мужчина. Затем он ушел и за кадром обратился к звезде. "Наталья, давайте поговорим о высоком", – сказал Резо Гигинеишвили. На что блондинка, кокетливо закинув одну обнаженную до бедра ногу на другую, со смешком ответила: "А давайте... Ну что, любимый режисер".

Похоже, они флиртовали. Супруга артистки поблизости не было.



Ранее Глюкоза сделала откровенное селфи в кровати, пококетничала с чужим мужем и в коротком наряде показала свою мохнатую киску.