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Глюкоза в костюме сексуальной зайки обнажилась перед чужим мужчиной

Глюкоза в костюме сексуальной зайки обнажилась перед чужим мужчиной
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Артистка в голом наряде задирала и раздвигала ноги

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), как и другие звезды, готовится к Новому году. Уже и костюмчик себе подобрала – супермини с ультраглубоким декольте, длинными – почти до плеч – перчатками и ушками на голову, будто зайка Playboy. Сидя на стуле, она так вертела ногами, что ее трусы то и дело оказывались на виду.

В ролике певица сначала была не одна – рядом присел мужчина. Затем он ушел и за кадром обратился к звезде. "Наталья, давайте поговорим о высоком", – сказал Резо Гигинеишвили. На что блондинка, кокетливо закинув одну обнаженную до бедра ногу на другую, со смешком ответила: "А давайте... Ну что, любимый режисер".

Похоже, они флиртовали. Супруга артистки поблизости не было.

Ранее Глюкоза сделала откровенное селфи в кровати, пококетничала с чужим мужем и в коротком наряде показала свою мохнатую киску.

Фоторепортаж
"Очень пошлое фото": Глюкоза раздвинула ноги в бикини
Фото: instagram.com/glukozamusic Фото: instagram.com/glukozamusic
Фото: instagram.com/glukozamusic Фото: instagram.com/glukozamusic Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

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