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Звезда "Дома-2" стиснула грудь крохотным лифчиком

Звезда "Дома-2" стиснула грудь крохотным лифчиком
Милена Безбородова. Фото: www.instagram.com/buff_tipsy
Участница телестройки оголилась на пляже

Милена Безбородова опубликовала в Инстаграме свежий снимок, сделанный на Сейшелах. В кадре девушка позирует в оранжевом бикини и черной накидке, подняв руки к ветке пальмы. Купльник подчеркнул пышную грудь звезды "Дома-2".  

"Я чувствую, что я меняюсь. Я выгляжу по-другому. Я ведy себя по-другому. И поступаю совсем иначе", – призналась Безбородова под снимком, добавив, что устала от себя прошлой и рада тому, в какого человека она превращается.

Поклонники поддержали знаменитость, подчеркнув, что заметили изменения в ее внешности и поведении. Некоторые фанаты не смогли обойти стороной стройную фигуру Безбородовой.

"Какая же ты красивая!", "Приятно смотреть, красотка", "Фигура бомба, но слишком похудела", "Ты классная! Только по меньше мэйка, яркий макияж тебе прибавляет ещё пару лет", "Ты клеевая, а еще ты похожа на Майли Сайрус", – восхитились подписчики.

Впрочем, нашлись и недоброжелатели, заявившие, что у Безбородовой есть недостатки: "Милена зачем ты худеешь, уже кости у тебя видно, ты была такая хорошенькая, а сейчас, как вобла", "Ноги такие страшные".

Ранее Безбородова задрала ногу в трусах-веревочках. 

Полина ИВАНОВА

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