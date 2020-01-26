Что скрывают от зрителей популярного телешоу

Шоу "Дом-2" на экранах уже почти 16 лет. За это время вышло несколько тысяч эфиров, а через проект прошли сотни участников. Некоторые детали организаторам долгое время удалось скрывать, но правда о "Дома-2" вылезла наружу.

Все, происходящее на экране, правда, но с небольшими оговорками. Ситуации моделируют редакторы шоу, которые непрерывно следят за действиями участников и дают им рекомендации. Иногда конфликт специально нагнетают, иногда просят ведущих выводить героев на эмоции. Подноготная шоу стала известна журналистам.

За все свои действия герои "Дома-2" получают зарплату. Минимум – 50 тыс. рублей, но сначала придется выдержать испытательный срок 3 месяца. Дальше уровень ее может расти, если участник становится популярным и узнаваемым. Кормят телезвезд бесплатно.

Еще один источник дохода звезд "Дома-2" – это реклама. В социальных сетях участники рекламируют салоны красоты, магазины и еду. На проекте половина от заработанного на рекламе уходит организаторам, - пишет Teleprogramma.pro.

Под запретом на "Доме-2" мат, обсуждение политических тем, упоминание брендов – за это могут оштрафовать.

Ранее "Утро" рассказывало о скандальной участнице "Дома-2" Алене Рапунцель, которой понадобилось дорогостоящее лечение.