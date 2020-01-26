Рапунцель из "Дома-2" похвасталась новым бюстом
Алена Рапунцель продолжает выкладывать на всеобщее обозрение снимки своей груди. Все дело в том, что пару месяцев назад звезда шоу "Дом-2" легла под нож пластического хирурга и обзавелась новыми формами. Теперь свой крупный перекроенный бюст Рапунцель демонстрирует в открытой одежде в Инстаграм.
Менять себя Алена Рапунцель не перестала – после изменила форму носа и подкорректировала зубы. Подписчики отмечают, что выглядеть участница шоу стала не естественно, теперь ее легко спутать с другими девушками.
"Вся переделалась", "Зубы, конечно, пипец", "Страшная стала", "Антиреклама стоматологу", "Такая искусственная стала... Даже смотреть неприятно", "Уберите её, пожалуйста, с "Дом-2". Уже смотреть на нее не могут люди", "Я одна её не узнаю???", "Все девочки на одно лицо", – прокомментировали подписчики Рапунцель изменения в ее внешности.
Если от проблем со внешностью Алена Рапунцель удалось избавиться, то в личной жизни участницы "Дома-2" пока не все гладко. Телезвезда продолжает выяснить отношения с отцом своего ребенка, который тоже является участником проекта.
Недавно Рапунцель рассказала, что их ребенку потребовалось дорогостоящее лечение, но Илья Яббаров помощь не предложил. Позже Алене Рапунцель пришлось извиняться за свои слова.
Россиян взбесили цены на поезда по Крымскому мосту
Между тем, недовольным указали на несправедливую критику
"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев
Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик