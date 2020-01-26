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Рапунцель из "Дома-2" похвасталась новым бюстом

Рапунцель из "Дома-2" похвасталась новым бюстом
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official
продолжениеЗвезда "Дома-2" прикрыла обнаженное тело пледом
Участница телестройки оголила тело

Алена Рапунцель продолжает выкладывать на всеобщее обозрение снимки своей груди. Все дело в том, что пару месяцев назад звезда шоу "Дом-2" легла под нож пластического хирурга и обзавелась новыми формами. Теперь свой крупный перекроенный бюст Рапунцель демонстрирует в открытой одежде в Инстаграм.

Менять себя Алена Рапунцель не перестала – после изменила форму носа и подкорректировала зубы. Подписчики отмечают, что выглядеть участница шоу стала не естественно, теперь ее легко спутать с другими девушками.

"Вся переделалась", "Зубы, конечно, пипец", "Страшная стала", "Антиреклама стоматологу", "Такая искусственная стала... Даже смотреть неприятно", "Уберите её, пожалуйста, с "Дом-2". Уже смотреть на нее не могут люди", "Я одна её не узнаю???", "Все девочки на одно лицо", – прокомментировали подписчики Рапунцель изменения в ее внешности.

Если от проблем со внешностью Алена Рапунцель удалось избавиться, то в личной жизни участницы "Дома-2" пока не все гладко. Телезвезда продолжает выяснить отношения с отцом своего ребенка, который тоже является участником проекта.

Недавно Рапунцель рассказала, что их ребенку потребовалось дорогостоящее лечение, но Илья Яббаров помощь не предложил. Позже Алене Рапунцель пришлось извиняться за свои слова. 

Дарья ПЕТРОВА

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