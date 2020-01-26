Пышная грудь бывшей участницы оказалась у всех на виду

Мария Кохно оголилась ради фотосессии. Телезвезда позировала без лифчика, но свой большой бюст предпочла прикрыть пледом. Кроме роскошного декольте блондинки на фото можно рассмотреть ее стройные ноги.

Сексуальную фотографию звезда шоу "Дом-2" выложила в Инстаграм, где фигуру Кохно сразу же начали обсуждать комментаторы. Они считают девушкой красоткой с идеальным телом.

"Какая ты эффектная", "Машенька, ты просто супер! По другому не скажешь. Столько мудрости и солнца в тебе. Счастья тебе и твоей маме!", "Красота!!! А Машуля своим присутствием любой интерьер сделает еще шикарнее", "Огонь", оценили смелое фото Марии в Инстаграм.

Если под откровенным фото экс-участница "Дома-2" получила только комплименты, то недавно ей досталось от поклонников после шоу, которое она устроила в подъезде жилого дома. Мария Кохно сначала сбросила с себя шубу, а потом улеглась на пол с задранной юбкой.