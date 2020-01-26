Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Звезда "Дома-2" прикрыла обнаженное тело пледом

Звезда "Дома-2" прикрыла обнаженное тело пледом
Мария Кохно. Фото: instagram.com/marynova888
Пышная грудь бывшей участницы оказалась у всех на виду

Мария Кохно оголилась ради фотосессии. Телезвезда позировала без лифчика, но свой большой бюст предпочла прикрыть пледом. Кроме роскошного декольте блондинки на фото можно рассмотреть ее стройные ноги.

Сексуальную фотографию звезда шоу "Дом-2" выложила в Инстаграм, где фигуру Кохно сразу же начали обсуждать комментаторы. Они считают девушкой красоткой с идеальным телом.

"Какая ты эффектная", "Машенька, ты просто супер! По другому не скажешь. Столько мудрости и солнца в тебе. Счастья тебе и твоей маме!", "Красота!!! А Машуля своим присутствием любой интерьер сделает еще шикарнее", "Огонь",  оценили смелое фото Марии в Инстаграм.

Если под откровенным фото экс-участница "Дома-2" получила только комплименты, то недавно ей досталось от поклонников после шоу, которое она устроила в подъезде жилого дома. Мария Кохно сначала сбросила с себя шубу, а потом улеглась на пол с задранной юбкой. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россиян взбесили цены на поезда по Крымскому мосту

Между тем, недовольным указали на несправедливую критику

"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев

Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей