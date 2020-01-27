Экс-участница телестройки поделилась откровенным видео

Маргарита Овсянникова в очередной раз продемонстрировала свое тело. Девушка в купальнике прыгнула на кровать, раздвинув ноги. Так она пыталась раздавить воздушные шары. Оператор снимал происходящее на камеру.

Видео появилось в Инстаграм бывшей участницы телестройки, и пользователи стали критиковать ее. Им ролик показался вульгарным, так как в нем якобы можно рассмотреть интимное место девушки.

На защиту звезды "Дома-2" встали поклонники. По их мнению, ничего грязного на видео нет, красотка просто веселится перед камерой. Кто-то и вовсе написал, что она единственная экс-участница проекта, которая не вызывает чувство раздражения.

"Хорошенькая, милая, самая красивая улыбашечка", "Она просто прыгает и веселиться, что тут такого!", "Напоказ свое [интимное место] всему свету по секрету. Зачем?!", "Марго – одна из немногих "домовцев", кто не раздражает!", "Озорная ты, Маргоша", "Такие видео может выкидывать только девушка "легкого" поведения... как Вам не стремно", "Чтобы все рассмотрели... фу, грязь", "Перегнула палку", "И смысл этого тупого видео?" – написали комментаторы.

Ранее Маргарита Овсянникова снялась с оттопыренными ягодицами в узких трусах.