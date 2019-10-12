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Ногами и руками: звезду "Дома-2" жестоко избили

Ногами и руками: звезду
Маргарита Овсянникова. Фото: instagram.com/mmmargaaret
На Овсянникову неожиданно напали со спины

Экс-участницу "Дом-2" Маргариту Овсянникову во время выступления на празднике у компании жестоко избили.

Бывшая участница телепроекта стояла возле сцены, когда неожиданно со спины на нее набросилась женщина. Она схватила ее и кинула на паркет, после чего избивала ногами и руками.

После инцидента Овсянникову увезли в больницу. Никаких серьезных травм она не получила.

"Мы не собираемся оставлять это просто так. Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство! Так вести себя нельзя",

цитирует продюсера звезды Диану Бичарову "СтарХит".

Маргарита Овсянникова появилась на телестройке в 2017 году. Девушка практически постоянно была участницей конфликтов и драк. После информации о "темном прошлом", связанном с эскорт-услугами, Овсянникова проходила проверку на детекторе лжи и покинула проект.  

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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