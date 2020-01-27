"Новые губы мешают": Бузову подняли на смех
Ольга Бузова тепло поздравила свою подругу с днем рождения и поделилась роликом со своими поклонниками в соцсети. На видео девушки обнимаются и беседуют друг с другом, сюсюкая и коверкая слова.
Подписчиков Бузовой в Instagram это неприятно удивило: "Дурдомиком попахивает", "им новые губы мешают", "Избыток силикона в губах мешает правильно слова выговаривать", "это разжижение мозга в связи с передозом филлеров", "Дитя 90-ых,отсутствие логопеда", "Пьяный базар", "нам, деревенщинам, не понять, у них свой птичий язык".
Впрочем, некоторые поклонницы были очень растроганы такими теплыми дружескими излияниями: "Женская дружба существует)", "Моя бесконечная любовь", "прекрасная дружба", "вы являетесь по моему мнению идеалом для женщин" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
После разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова долгое время оставалась одна. Однако, похоже, теперь у звезды появился новый возлюбленный. Свой день рождения экс-ведущая "Дома-2" отпраздновала в Таиланде. Ольга отдыхала в теплых краях вместе со своим возлюбленным – блогером Давидом Манукяном. Звезда озадачила поклонников внезапно подросшей грудью: кое-кто даже решил, что звезда скоро станет мамой.
Поклонники не впервые критикуют Ольгу за странные фото и видеоролики. Ранее подписчики обвинили теледиву в пошлости из-за пикантного снимка в открытом платье.
Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева
Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой
Лукашенко узнал о потерях Белоруссии из-за России
Действия Москвы нанесли Минску ущерб на сотни миллионов
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик