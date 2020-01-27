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"Новые губы мешают": Бузову подняли на смех

"Новые губы мешают": Бузову подняли на смех
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
продолжение"Зачетные": звезды "Дома-2" покрутили бедрами
Звезда "Дома-2" россиян удивила необычным разговором

Ольга Бузова тепло поздравила свою подругу с днем рождения и поделилась роликом со своими поклонниками в соцсети. На видео девушки обнимаются и беседуют друг с другом, сюсюкая и коверкая слова.

Подписчиков Бузовой в Instagram это неприятно удивило: "Дурдомиком попахивает", "им новые губы мешают", "Избыток силикона в губах мешает правильно слова выговаривать", "это разжижение мозга в связи с передозом филлеров", "Дитя 90-ых,отсутствие логопеда", "Пьяный базар", "нам, деревенщинам, не понять, у них свой птичий язык".  

Впрочем, некоторые поклонницы были очень растроганы такими теплыми дружескими излияниями: "Женская дружба существует)", "Моя бесконечная любовь", "прекрасная дружба", "вы являетесь по моему мнению идеалом для женщин" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

После разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова долгое время оставалась одна. Однако, похоже, теперь у звезды появился новый возлюбленный. Свой день рождения экс-ведущая "Дома-2" отпраздновала в Таиланде. Ольга отдыхала в теплых краях вместе со своим возлюбленным – блогером Давидом Манукяном. Звезда озадачила поклонников внезапно подросшей грудью: кое-кто даже решил, что звезда скоро станет мамой. 

Поклонники не впервые критикуют Ольгу за странные фото и видеоролики. Ранее подписчики обвинили теледиву в пошлости из-за пикантного снимка в открытом платье.

Валентина МАЙОРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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О Боже. сколько завистливых критиканов ? А судья КТО ??? склочники. сплетники завистники.
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