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"Зачетные": звезды "Дома-2" покрутили бедрами

"Зачетные": звезды "Дома-2" покрутили бедрами
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Супруги похвастались ягодицами

Виктория Романец в начале этого года отметила круглую дату. Звезде "Дома-2" исполнилось 30 лет. Виктория поделилась роликом, в котором она зажигательно танцует вместе с мужем Антоном Гусевым. Подписчики сразу же обратили внимание на то, что у супругов весьма выдающиеся "пятые точки".

"Ну и жопы у вас тут. Очень не удачное видео", "Ничо так, у Антона, зачетный попец", "Даже у Кардашьян нет такой "точки", "Ну и жопень у Антона!!", "Задницы у вас конечно почетные!!!" – отметили внимательные комментаторы.

На это Романец ответила: "Вы бы лучше за своей следили".

Однако пользователи Сети не унимались: "А зачем муж так присел? Выглядит не по-мужски"," Это что за танцы у вас там такие", "каждый хвастается своей".

Пришлось преданным почитателям пары заступиться за своих любимцев. "Люди как шавки любят чужую жизнь обсуждать,счастливые часов не наблюдают и другим не завидуют.Красивая пара!!!", "Очень классный и необычный ракурс!", "Платье шикарное ! Вы отличная пара", – написали подписчики на страничке Виктории в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Романец регулярно выкладывает в Сеть свои чувственные фото. После того, как Виктория похудела и изменила свою внешность, число ее поклонников резко выросло.

Валентина МАЙОРОВА

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