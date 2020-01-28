Даже деньги не смогли уладить конфликт

Ольга Рапунцель и Александра Черно развоевались не на шутку. Дошло до того, что девушки заключили пари: первая из них, кто оскорбит другую, платит пострадавшей стороне 75 тыс. рублей. Однако даже это не помогло. Беременная Черно считает, что Рапунцель ее обидела, а та не соглашается с ней.

В студии программы "Бородина против Бузовой" Черно заявила: "Ольга Рапунцель в очередной раз меня оскорбила, поэтому гони мне 75 штук". На это длинноволосая брюнетка коротко ответила: "Вранье".

Черная кошка перебежала между участницами "Дома-2" уже давно. Так, когда Ольга жаловалась на то, что ее супруг Дмитрий Дмитриенко заработал сотрясение мозга в драке, Черно заявила, что это сама Рапунцель побила его. Якобы Дмитрий жаловался Саше на то, что жена поднимает на него руку.

Впрочем, Ольга Рапунцель не обращает особого внимания на негодование Черно. Ведь скандальная брюнетка недавно стала "Человеком года" на проекте "Дом-2". Теперь Рапунцель наконец-то решит свой квартирный вопрос и станет хозяйкой элитной недвижимости. Сама звезда признавалась поклонником, что и мечтать не смела о таком счастье – ведь ее даже хотели выгнать с шоу.