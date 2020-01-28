Участница телестройки эротично изогнулась, оголив ягодицу

Маргарита Овсянникова поделилась с фанатами откровениями о том, как трудно на самом деле сделать хорошие фотографии для соцсетей. Свой пост звезда "Дома-2" проиллюстрировала целой серией снимков, сделанных в постели. Блондинка кокетливо выгибала бедра, а также позировала, стоя на коленях и скрестив ноги.





На одном из фото на первом плане оказались пальцы ноги Марго. Девушка оставила его, чтобы показать, как часто крупные планы получаются неудачными. Некоторым поклонникам шутка звезды не понравилась. "Первое фото ужасное, такое неуважение", "полностью согласна!", "Что за фото с ногой? И что дальше", "Разве это красивое фото ? Особенно с ногой", "Желтый высокий хвост тебя очень дешевит", – написали на страничке Овсянниковой в Instagram.





Впрочем, нашлись и такие, кто оценил пикантный снимок: "Оригинальное первое фото, смешное!", "Красотка наша )))", "Самая нежная девушка ангелочек", "Ты великолепна", "Маргоша, ты самая лучшая, красотка", "Все фото бомба" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).





Провокационные фото и виде Марго Овсянниковой часто обсуждают в Сети. Недавно фанаты поспорили по поводу чувственного видео, в котором звезда "Дома-2" прыгает на кровати и пытается раздавить воздушные шары. Чуть раньше звезда показалась в экстремальном мини.













