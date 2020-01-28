Звезда "Дома-2" раскинулась на постели в крохотной пижаме
Участница телестройки эротично изогнулась, оголив ягодицу
Маргарита Овсянникова поделилась с фанатами откровениями о том, как трудно на самом деле сделать хорошие фотографии для соцсетей. Свой пост звезда "Дома-2" проиллюстрировала целой серией снимков, сделанных в постели. Блондинка кокетливо выгибала бедра, а также позировала, стоя на коленях и скрестив ноги.
На одном из фото на первом плане оказались пальцы ноги Марго. Девушка оставила его, чтобы показать, как часто крупные планы получаются неудачными. Некоторым поклонникам шутка звезды не понравилась. "Первое фото ужасное, такое неуважение", "полностью согласна!", "Что за фото с ногой? И что дальше", "Разве это красивое фото ? Особенно с ногой", "Желтый высокий хвост тебя очень дешевит", – написали на страничке Овсянниковой в Instagram.
Впрочем, нашлись и такие, кто оценил пикантный снимок: "Оригинальное первое фото, смешное!", "Красотка наша )))", "Самая нежная девушка ангелочек", "Ты великолепна", "Маргоша, ты самая лучшая, красотка", "Все фото бомба" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Провокационные фото и виде Марго Овсянниковой часто обсуждают в Сети. Недавно фанаты поспорили по поводу чувственного видео, в котором звезда "Дома-2" прыгает на кровати и пытается раздавить воздушные шары. Чуть раньше звезда показалась в экстремальном мини.
Гость
Ответить
<цензура>
00
1
новости партнеров
Загрузка...
Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева
Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой
Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма
В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики
Новости партнеров
Самое читаемое
Загрузка...
Фоторепортаж
11962 новости
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
2429 новости
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
201 новости
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик