Тайное стало явным

Юлия Ефременкова выходит замуж. Через девять месяцев после начала отношений Мондезир Свет-Амур предложил ей стать его женой.

"Мондезир сделал предложение Юлии Ефременковой. Свершилось самое ожидаемое событие года!.. Ведущая ответила: "да"! Поздравляем пару", – написано в блоге телешоу под фото, на котором парень и девушка целуются.

Произошло все неожиданно. Сначала возлюбленный пригласил ведущую "Дома-2" на концерт Ольги Бузовой. Певица вызвала ничего не подозревающую девушку на сцену и сказала ей несколько слов, после чего туда же вышел молодой человек с букетом красных роз и спросил: "Родная моя, любимая, ты выйдешь за меня?".

Бузова потребовала, чтобы участник телестройки встал на одно колено, что тот и сделал. Ефременкова сначала растерялась, а потом стала кричать, несколько раз повторив: "Да, да!" Зрители восприняли происходящее с восторгом. И под их оглушительный рев Ольга спела новый хит "Я еще верю", а влюбленные станцевали медленный танец.

Невеста на своей странице в Instagram отметила: "Она сказала... Да". И поблагодарила всех "за добрые пожелания". "Хочу познакомить вас с одним молодым человеком, вы все его знаете – это мой будущий муж. Для нас это знаковый день, не только девять месяцев, но сегодня я сказала ему "да", так что вы можете за нас порадоваться", – сказала Юлия на видео в инстаграм-историях.

Фанаты поздравляли молодых и желали им счастья. "Ну свершилось! Всего наилучшего", "Аааа!!!! Наконец-то!!!", "Это так круто", "Милые", "Вы прекрасная пара", "Какое красивое предложение, неужели можно отказаться", "Я так завидую", – прокомментировали они.

Ранее Юлия не ожидала того, что Мондезир станет ухаживать за нею, но он делал это все активнее, и это покорило ведущую. Она "не хотела давать ход этим отношениям... выставлять их на всеобщее обозрение", опасаясь "злых людей, которые знают, как надо жить и с кем спать". Когда их роман уже было не скрыть, они обсудили его на шоу "Бородина против Бузовой". Мондезир открыто заявил о чувствах к Юлии, что еще больше тронуло ее.