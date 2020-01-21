Телезвезда выставила напоказ ягодицы

Леся Никитюк смогла сделать сексуальное фото даже в горах. Ведущая популярного шоу о путешествиях сбросила теплую одежду у бассейна и повернулась к камере задом, что продемонстрировать свои ягодицы в крошечных трусах.

Откровенное фото Никитюк на ее подписчиков произвело впечатление. В комментариях пользователи признались, что не ожидали, что фигура ведущей "Орла и решки" настолько хороша.

"Хорошая попка", "Я в шоке. Такой орех", "Хорошие орешки", "Слишком огненно", "Хороша", "Ничего себе булочки", "Всех соблазнила", "Супер задница", "Ничего себе! Что это за нереальная красотка!", "Чудесный вид", "Попа, как у Ким", - похвалили Лесю Никитюк комментаторы.

Леся Никитюк считается одной из самых привлекательных ведущих шоу "Орел и решка". Блондинка регулярно делится снимками в сексуальных купальниках, выставляет напоказ грудь, ягодицы и хвастается длинными ногами.