"Огонь ракета": звезда "Орла и решки" показала роскошную фигуру в бикини

Девушка хорошо потрудилась над своим телом

Леся Никитюк отдыхает в Турции и делится впечатлениями с поклонниками. В соцсети она выложила коллаж из двух фото. На одном – ее настоящая фигура, на другом – подрисованная, из-за чего бедра стали выглядеть намного пышнее.

"Наконец, отдых!" – радостно сообщила ведущая программы "Орел и решка". Затем, поинтересовавшись, "с какой фигурой идти на пляж", похвасталась, что она "в крутом отеле".

В кадрах звезда позирует в бикини. Лифчик и крошечные трусики позволяют рассмотреть ее соблазнительные округлости в деталях.

Многие подписчики сразу отметили, что настоящая фигура звезды выглядит намного привлекательнее той, которую "отфотошопили". Они похвалили девушку за идеальный пресс, стройные подкаченные ноги и поросили "быть собой":

"Своя лучше", "Красота в уникальности", "Идеальна без обработки... Вы просто красотка", "Шикарная", "Вы прелесть!", "Ты богиня", "Зачем скрываться под чужим лицом, когда свое воистину прекрасно?!" (с фотошопом – перебор)".

Другие шутили. "Огонь ракета", "Сиси забыли прибавить", "Грудь еще надо было увеличить", "Земля! Ты слышишь страшный зуд?! Две Никитюк уж по Земле идут!!!", – написали такие.

Нашлись и такие, кому понравился второй снимок – с пышными формами. Они сравнили Лесю Никитюк с американской звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, известную благодаря своей "пятой точке". ."Отличный фототюнинг", "Ахаха, Леся Кардашьян", "Попа, как у Ким, это чересчур для Вас".

Между тем еще недавно ягодицы девушки будили бурную фантазию у ее поклонников. С чем только их не сравнили – и с тыквой, и с абрикосом, и с мандарином, и с персиком.