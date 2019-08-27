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"Огонь ракета": звезда "Орла и решки" показала роскошную фигуру в бикини

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Девушка хорошо потрудилась над своим телом

Леся Никитюк отдыхает в Турции и делится впечатлениями с поклонниками. В соцсети она выложила коллаж из двух фото. На одном – ее настоящая фигура, на другом – подрисованная, из-за чего бедра стали выглядеть намного пышнее. 

"Наконец, отдых!" – радостно сообщила ведущая программы "Орел и решка". Затем, поинтересовавшись, "с какой фигурой идти на пляж", похвасталась, что она "в крутом отеле".

В кадрах звезда позирует в бикини. Лифчик и крошечные трусики позволяют рассмотреть ее соблазнительные округлости в деталях.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Многие подписчики сразу отметили, что настоящая фигура звезды выглядит намного привлекательнее той, которую "отфотошопили". Они похвалили девушку за идеальный пресс, стройные подкаченные ноги и поросили "быть собой":

"Своя лучше", "Красота в уникальности",  "Идеальна без обработки... Вы просто красотка",  "Шикарная", "Вы прелесть!", "Ты богиня", "Зачем скрываться под чужим лицом, когда свое воистину прекрасно?!" (с фотошопом – перебор)".

Другие шутили. "Огонь ракета", "Сиси забыли прибавить", "Грудь еще надо было увеличить",  "Земля! Ты слышишь страшный зуд?! Две Никитюк уж по Земле идут!!!",  – написали такие.

Нашлись и такие, кому понравился второй снимок – с пышными формами. Они сравнили Лесю Никитюк с американской звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, известную благодаря своей "пятой точке". ."Отличный фототюнинг", "Ахаха, Леся Кардашьян",  "Попа, как у Ким, это чересчур для Вас".

Между тем еще недавно ягодицы девушки будили бурную фантазию у ее поклонников. С чем только их не сравнили – и с тыквой, и с абрикосом, и с мандарином, и с персиком.

Полина ДОРОЖКИНА
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