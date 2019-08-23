Ведущая шоу "Орел и решка" засветила пышную "тыкву"

"Пятая точка" девушки разбудила бурную фантазию у ее поклонников

Леся Никитюк опубликовала в соцсети новый кадр из Полтавской области Украины, в котором позирует у изгороди, сидя на краю телеги с сеном. Подписчиков больше всего заинтересовали ягодицы ведущей телешоу "Орел и решка".

"Настроение – ...опа", – сообщила звезда под фото. На нем девушка одета в темно-синюю блузу и ярко-оранжевые штаны, которые плотно облегают ее мягкое место, подчеркивая его пышность.

Фанаты стали спорить, на что больше похож зад красотки:

"У всех попа, как орех, а у Леси – тыква", "Абрикос", "Будочки супер", "Попа просто персик", "Мандарин", "Не ...опа, а апельсин"

Многие при этом выразили единодушное мнение, что Леся, как всегда, прекрасна. "Конфетка", "Ты богиня". "Красивая", "Сочная попка", "Ох и жара", "Хороша плутовка", "Секасуально. Великолепна!", – хвалили они девушку.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наибольшую известность ей принесла телепередача "Орел и решка".