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Звезда "Орла и решки" показала роскошную грудь

Звезда "Орла и решки" показала роскошную грудь
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Телеведущая выставила прелести перед камерой

Леся Никитюк опубликовала в соцсети два кадра. На одном девушка показана без макияжа, на другом – накрашенной. Обнаженная грудь, которая не так давно, по словам девушки, выросла, оказалась на переднем плане.

Пожелав "добрейшего утра", звезда "Орла и решки" спросила, в каком виде она краше.

На ее просьбу "голосуй" откликнулись. Большинство подписчиков заявили, что девушка хороша и на первом снимке, и на втором:

"Обе прекрасны", "Хороши", "Потрясные и разные", "Зачетные", "Оба варианта – это ты, и ты крутая в любом случае", "Ты прекрасна в любом виде", "С макияжем ты эффектная женщина, а без – простецкая Лесичка", "1 – милая девочка. 2 – суперледи".

Некоторые выбрали более удачное, по их мнению, изображение, "когда все натуральное", хотя отметили, что "естественность всегда лучше", и, "если человек красив душой,то хоть в косметике, хоть без... красота – она штука такая, изнутри прет", а "макияж только подчеркивает красоту". 

Ранее Леся Никитюк показалась в бикини, а ее пышные ягодицы заставили поклонников спорить.

Полина ДОРОЖКИНА

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