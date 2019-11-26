Нибиру
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Леся Никитюк опубликовала в соцсети два кадра. На одном девушка показана без макияжа, на другом – накрашенной. Обнаженная грудь, которая не так давно, по словам девушки, выросла, оказалась на переднем плане.
Пожелав "добрейшего утра", звезда "Орла и решки" спросила, в каком виде она краше.
На ее просьбу "голосуй" откликнулись. Большинство подписчиков заявили, что девушка хороша и на первом снимке, и на втором:
"Обе прекрасны", "Хороши", "Потрясные и разные", "Зачетные", "Оба варианта – это ты, и ты крутая в любом случае", "Ты прекрасна в любом виде", "С макияжем ты эффектная женщина, а без – простецкая Лесичка", "1 – милая девочка. 2 – суперледи".
Некоторые выбрали более удачное, по их мнению, изображение, "когда все натуральное", хотя отметили, что "естественность всегда лучше", и, "если человек красив душой,то хоть в косметике, хоть без... красота – она штука такая, изнутри прет", а "макияж только подчеркивает красоту".
Ранее Леся Никитюк показалась в бикини, а ее пышные ягодицы заставили поклонников спорить.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем