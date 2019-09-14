Телеведущая гордо заявила, что у нее выросла грудь

Леся Никитюк продолжает наслаждаться летом на Украине, несмотря на календарную осень. Девушка то и дело публикует в Instagram горячие кадры. Свежий снимок полуобнаженной звезды шоу про путешествия не оставил равнодушным ее поклонников.

"Да, я уже взрослая и ношу лифчик",

– похвасталась в шутку Никитюк, поделившись снимком, на котором она одета в синий лиф от купальника. Грудь знаменитости произвела настоящий фурор. Не меньшего внимания удостоились зеленовато-голубые глаза девушки.

"Ты просто прелесть", "Красуня", "Полегче мадам", "Леся ты как всегда прекрасна, баба огонь", "Леся, ну какие же глазки-как море", "Сиськи огонь", – пришли в неистовство фанаты Никитюк.

Некоторые поклонники также пришли к выводу, что Никитюк могла бы стать ангелом популярного бренда белья Victoria's Secret.

Ранее звезда шоу "Орел и решка" уже показывала интернет-пользователям свои ягодки.