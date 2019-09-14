Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Полегче": звезда "Орла и решки" похвасталась пышным бюстом

Леся Никитюк. Фото: www.instagram.com/lesia_nikituk
Телеведущая гордо заявила, что у нее выросла грудь

Леся Никитюк продолжает наслаждаться летом на Украине, несмотря на календарную осень. Девушка то и дело публикует в Instagram горячие кадры. Свежий снимок полуобнаженной звезды шоу про путешествия не оставил равнодушным ее поклонников.

"Да, я уже взрослая и ношу лифчик",

– похвасталась в шутку Никитюк, поделившись снимком, на котором она одета в синий лиф от купальника. Грудь знаменитости произвела настоящий фурор. Не меньшего внимания удостоились зеленовато-голубые глаза девушки.

"Ты просто прелесть", "Красуня", "Полегче мадам", "Леся ты как всегда прекрасна, баба огонь", "Леся, ну какие же глазки-как море", "Сиськи огонь", – пришли в неистовство фанаты Никитюк.

Некоторые поклонники также пришли к выводу, что Никитюк могла бы стать ангелом популярного бренда белья Victoria's Secret.

Ранее звезда шоу "Орел и решка" уже показывала интернет-пользователям свои ягодки. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Британцы разгневались из-за российской блокады в Керченском проливе

Из Соединенного Королевства посыпались угрозы

Австрия выдохлась от российского эмбарго

От санкционного пинг-понга страдают обычные люди

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей