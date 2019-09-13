Звезда "Орла и решки" засветила спелые ягодки

Телеведущая собрала урожай черники

Леся Никитюк показала в Instagram фото ягод, напоминающих чернику. Однако дары леса мало интересовали поклонников звезды шоу "Орел и решка" – фанаты смотрели на упругую грудь девушки, которая стянула бюст корсетом.

"Люда, я вот с малышками голубику собираю и зарабатываю по 60 т в неделю! Вообще не жалуюсь, я даже со смартфона собираю, там нет ничего сложного, главное чтоб в наличии было! Если у вас есть желание загляните на мою страницу",

– иронично подписала кард Никитюк, намекая на сообщения интернет-пользователей, которые распространяют подобный спам с предложениями о работе.

Подписчики украинки оценили ее чувство юмора:

"Леся, отличное чувство юмора", "Просто умора, что бы мы без тебя делали", "Ну молодец!!!Леся как всегда огонь", – восхитились фанаты.

Впрочем, внимание поклонников больше привлекла грудь телеведущей, от которой пользователи Сети не могли оторвать взгляд.

"Малышки хорошо упакованы", "Видно зразу ягоды спелые", "Какие ягодки", "А на что смотреть, чернику или грудь?", "Разбегаются глаза, на что смотреть?", "Очень клёвая Голубика, особенно те две", "Дыньки отбирают внимание у голубики", "Твои ягодки лучше", – подчеркнули фанаты.