Девушка открыла соблазнительные прелести на отдыхе

Леся Никитюк греется под солнышком на одном из курортов в Турции и делится с поклонниками впечатлениями. На свежем фото в соцсети девушка позирует, лежа на берегу. Из сверкающее бикини едва не выпадает аккуратная грудь, а маленькие трусики на тонких завязках прикрывают лишь интимное место – голые ягодицы полностью на виду.

"Если вы современный человек, то наверняка пашете, как конь!!! Я да!!! Пашите на здоровье, но и не забывайте отдыхать", – посоветовала звезда "Орла и решки" под снимком.

В ответ подписчики осыпали красотку комплиментами. Особенно старались мужчины – не упустив ни одной пикантной детали, они причмокивали и выражали сокровенные желания:

"Пушка", "Ммм... Какая сладенькая ты!", "Так и хочется отшлепать","Шикарна", "Великолепна", "Прекрасно выглядишь", "Как голливудская звезда", "Воистину богиня", "Просто очеравательна, грудь – супер".

Леся Никитюк и раньше вызывала восхищение у интернет-пользователей. Красотка покорила их в синем лифчике, похвалилась округлостями в смелом бикини и показала пышные ягодицы