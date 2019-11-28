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Звезда "Орла и решки" обнажила бюст и ягодицы

Звезда "Орла и решки" обнажила упругий зад на отдыхе
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Телеведущая развалилась на берегу в стрингах

Леся Никитюк порадовала фанатов новым пляжным фото. На нем девушка показана без лифчика, в одних маленьких трусиках, почти не скрывающих аппетитных ягодиц. Она скрестила поднятые ноги и, приподняв голову, кокетливо улыбается, глядя в камеру поверх темных очков. 

"Уважаемые телочки, угадайте какую часть тела НЕЛЬЗЯ выставлять на палящее солнце НИКОГДА? Правильно – ЛИЦО, фейс по-модному... А чего? Потому что будете старыми потасканными ондатрами... Я серьезно!", – отметила под кадром звезда программы "Орел и решка". Затем, призвав "задуматься над этим", дала "несколько советов для правильного отдыха".

У поклонников, особенно мужчин, захватило дух. Кто-то смог лишь выдохнуть: "Ого!", "Ах, какая!", "Оу". Остальные не сдержали эмоций: "Сладенькая", "Ты крутая!", "Попа – огонь", "Аппарат ничего себе", "Грудь", "Вы просто звезда", "Да зачем мне твое лицо, когда я вижу такую прекрасную жопенцию", "Какая же ты шикарная!", "Порнозвезда", "Слишком сексуально и слишком идеально"., "Персик", "Твои булочки и орех так и просятся на грех!". 

Дамы согласились с телеведущей и поделились собственным опытом. "Нельзя выставлять лицо на солнце, потому что появляются морщины, а кому они нужны", "Веснушки и пигментация сразу!", "И сисюленции тоже нежелательно на солнце выставлять, вредно очень", "Попа испечется", – прокомментировали они.

Ранее Леся Никитюк оголила роскошную грудь, снялась в откровенном бикини и показала аппетитные ягодицы

Полина ДОРОЖКИНА

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