Российский певец изменил беременной жене со звездой "Дома-2"

Шокирующие данные рассекретила подруга пары

Появились новые подробности о скандальном разводе артистов Влада Соколовского и Риты Дакоты. Их общая подруга Айза Анохина сообщила, что певец изменил беременной жене со звездой реалити-шоу "Дом-2" Катей Жужей.

Об интрижке Влада Соколовского и Кати Жужи Айза Анохина проговорилась во время общения с подписчиками своей странички в Instagram. Она назвала Соколовского лжецом и манипулятором и обронила такую фразу: "Да я, когда узнала о его интрижке с этой Жужей, я перестала общаться с обоими".

Как оказалось, речь шла о бывшей ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2" Кате Жуже, которая уже продолжительное время встречается с гонщиком Артемом Маркеловым. Влад Соколовский, по словам Анохиной, изменил Рите Дакоте, когда она ждала ребенка и не подозревала о его похождениях.

В беседе с репортерами Айза Анохина объяснила, что не стала ничего рассказывать Рите Дакоте, потому что "всегда важнее дети". "Я виню себя за это по сей день... Мои друзья отдыхали в том же загородном отеле, что и этот человек, чье имя я не хочу называть, она мне отвратительна. И к ней ночью на несколько часов приехал Соколовский. Мне об этом сообщили", – цитирует Айзу Анохину Super.

Она объяснила, что сейчас хочет защитить Риту от "лицемерной лжи", которой та якобы окружена. "Да, я рассказала про это на эмоциях, потому что очень переживаю за Риту", – призналась подруга. Айза заявила, что Влад причинил Рите "много боли" и продолжает это делать сейчас.

К слову, на днях Влад Соколовский записал несколько видео после того, как неожиданно встретился в магазине с Айзой Анохиной. Та якобы уничтожила его одним взглядом. В своих роликах певец признался, что сожалеет о своих действиях и многое переосмыслил. Однако Айза к откровениям Влада отнеслась скептически.

"Он говорит о раскаянии? Какое к черту раскаяние! Пусть так же на всю страну скажет, что он творил? Что он сделал с Ритой! До какого дна опускался в своих похождениях и извращенских играх! Раскаяние это признание! Пусть лучше публично извинится перед матерью своего ребёнка, а не посвящает мне видео. А всё, что он сейчас делает, – это показуха и пиар! Он не приполз к Рите и даже не попытался ничего сделать, чтобы наладить отношения с ней. А продолжает *** баб, находясь в одном районе со своей семьей!" – эмоционально заявила Анохина.