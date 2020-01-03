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Звезда "Дома-2" вывалила грудь в ресторане

Звезда "Дома-2" вывалила грудь в ресторане
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com
Дарья Пынзарь выбрала для праздничного вечера весьма откровенный наряд

Бывшая участница скандального телепроекта не стесняется оголять тело. В своем Инстаграм Пынзарь выложила фото, где позирует с мужем в ресторане. Снялась красотка в светлом блестящем платье с большим вырезом, оголяющим аппетитный бюст.

Мнения, как водится, разделились. Часть подписчиков нашла наряд чересчур вызывающим для похода в ресторан, другие заявили, что Пынзарь невероятно похорошела. Напомним, не так давно она сделала пластическую операцию.

"Даша похорошела последнее время!!!"  "Ну с сиськами перебор"  "Дарья такая красивая! Любуюсь всегда"  "Как же сделаную грудь не показать ,муж то видел ее давно ,зачем другим мужьям показывать теперь", – высказались комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро" писало о Рапунцель, которую унизили после секс-скандала.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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