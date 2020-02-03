Подхватить опасную инфекцию можно в туалете

Вызывающий пневмонию коронавирус передается через фекалии, выяснили ученые из Китая. Новый способ распространения инфекции открыли врачи после того, как обнаружили следы вируса в кале пациентов.

Ранее считалось, что заразиться можно лишь воздушно-капельным путем или через физический контакт с больным. Однако китайские врачи заметили: у 10 – 20% пациентов встречается диарея. Это и дало основания предположить, что коронавирус фекально-оральным путем, пишет Xinhua.

После выхода из кишечника инфекция может попасть на руки, а затем и на лицо человека, считают специалисты. Именно поэтому они призвали тщательно дезинфицировать и проветривать туалеты, а также чаще мыть руки и соблюдать другие нормы гигиены.

Смертельным вирусом заразились более 17 тысяч человек по всему миру и более 360 умерли. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, кому проще всего подхватить опасную инфекцию.