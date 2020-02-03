Посещавших Китай туристов лишили права на морские прогулки

Операторы круизных лайнеров запретили пускать на борт своих кораблей граждан Китая, а также жителей любых других стран, посещавших КНР в 2020 году. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Китайским туристам, иностранным путешественникам и членам экипажей, которые посещали материковый Китай в последние 14 – 30 дней, в том числе и с транзитными целями, отказано в посадке на борт для путешествия в морских и речных круизах", – передает РИА "Новости".

Ограничения ввели все крупные международные компании, организующие круизы в Европе, Азии, США и других точках мира. Запрет связан с эпидемией коронавируса, которая началась в КНР, но затронула уже более 10 других стран.

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