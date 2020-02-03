Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россия откажется от чартерных рейсов в Китай

Самолеты перестанут летать с 14 февраля

Россия отменяет чартерные рейсы с Китаем. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая руководит штабом по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.

"Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа", – отметила Голикова. 

Пока же все рейсы из Китая будут приземляться в Шереметьево, уточняет агентство "ФедералПресс"

Голикова добавила, что Китай до сих пор не передал штамм вируса, но российские врачи все равно разрабатывают вакцину. При этом посол КНР утверждает, что Москва своевременно получила геном коронавируса, передает телеграм-канал РИА Новости. 

Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что Россия будет депортировать заболевших иностранных граждан, либо изолировать их, отмечает "Пятый канал"

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей