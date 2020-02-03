Самолеты перестанут летать с 14 февраля

Россия отменяет чартерные рейсы с Китаем. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая руководит штабом по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса.

"Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа", – отметила Голикова.

Пока же все рейсы из Китая будут приземляться в Шереметьево, уточняет агентство "ФедералПресс".

Голикова добавила, что Китай до сих пор не передал штамм вируса, но российские врачи все равно разрабатывают вакцину. При этом посол КНР утверждает, что Москва своевременно получила геном коронавируса, передает телеграм-канал РИА Новости.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что Россия будет депортировать заболевших иностранных граждан, либо изолировать их, отмечает "Пятый канал".