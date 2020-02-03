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Назван необычный способ заразиться смертельным коронавирусом

Заболеть можно в лифте

Коронавирус, которым заразились уже больше 17 тыс человек, передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновения. Вирус, который распространяется на расстоянии 1-2 метра, может оседать на теле человека. Об этом рассказал эксперт Цзян Жунмэн. Однако есть еще один необычный способ заболеть.

Так, частицы слюны остаются на окружающих людей предметах, например, на кнопках в лифте или дверных ручках. Если зараженный человек чихнет, то здоровый, нажав на кнопку лифта, может подхватить коронавирус. 

"Исследования показали, что вирус может выживать в течение нескольких часов на гладких поверхностях, а также, что он способен выживать на протяжении нескольких дней при подходящей влажности и температуре", – цитирует специалиста РИА Новости. 

От нового типа короновируса 2019-nCoV погиб 361 человек, напоминает издание URA.RU. Россия закрыла границу на Дальнем Востоке, эвакуировала граждан РФ из Китая, а также создала карантинные пункты в Приморском крае, куда будут попадать китайцы с видом на жительство в нашей стране. Также с 14 февраля будут прекращены чартерные рейсы между двумя странами, передает агентство FlashNord.

Полина ИВАНОВА

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