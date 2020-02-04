В России сделали заявление о масштабной эпидемии коронавируса
Россия готовится к масштабному распространению коронавируса 2019-nCoV на территории страны. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ. Во всех регионах страны организованы линии круглосуточных консультаций для помощи местным медикам в борьбе с заболеванием.
Кроме того, в России разработан национальный план по борьбе с опасной эпидемией. Он предусматривает карантин и принудительную госпитализацию заболевшего.
В ведомстве отметили, что в настоящее время в стране имеется запас средств индивидуальной защиты от инфекции, в том числе масок и лекарственных препаратов, как минимум на две недели, передает телеграм-канал Skabeeva.
При этом мерами профилактики по-прежнему остаются изоляция распространителей инфекции и соблюдение правил личной гигиены. Вакцины от данного коронавируса нет и раньше чем через два года она вряд ли появится, отмечает телеграм-канал "Раньше всех.Ну почти" со ссылкой на Российский центр программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Китайские коллеги до сих пор не передали в РФ образцы живого вируса, а выделить его у больных, находящихся на территории РФ, пока не получается. Между тем, без штамма невозможно не только разработать вакцину, но и подобрать наиболее эффективное лечение, подчеркнул замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
На данный момент ясно, что "этнической составляющей" у вируса нет, болеют представители всех рас. Не имеет значение и возраст пациентов – среди заразившихся встречаются и молодые люди, и старики.
Вспышка заболевания коронавирусом была зафиксирована в Китае в середине декабря 2019 года. На данный момент подтверждено более 20 тыс. случаев заражения, в том числе за пределами КНР. Более 425 человек скончались, более 630 человек уже выздоровели.
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