В десятки раз больше зараженных: реальные данные о коронавирусе засекретили
К такому выводу пришли эксперты из Гонконгского университета. По их рассчетам, к 25 января в Ухане должно было заразиться более 75 тыс. человек, тогда как официально в то время сообщалось, что в мире заболело только 2 тысячи.
В исследовании, опубликованном в журнале Lancet, утверждается, каждый носитель вируса в среднем заражает им еще 2-3 человек, при этом общее число заболевших удваивается еженедельно. В то же время, по данным ВОЗ на 4 февраля в мире было подтверждено менее 18 тыс. случаев заболевания.
Кроме того, ученые из Гонконга пришли к выводу, что к 25 января вирус 2019-nCoV должен был распространиться из Уханя в другие крупные города: прежде всего, в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Эта информации отчасти подкрепляется последними данными ВОЗ, ведь число заразившихся с каждым днем увеличивается.
Эксперты объясняют, что разница между их расчетами и цифрами, объявленными китайскими властями, можно объяснить достаточно длинным инкубационным периодом вируса 2019-nCoV. Зараженный человек может быть переносчиком заболевания и в течение двух недель до появления первых симптомов.
Интересно, что, если гонконгские специалисты все рассчитали правильно, тогда опасность коронавируса весьма преувеличена. Ведь получается, что реальная смертность среди тех, кто заболел, – меньше 1%. Даже во время случившейся в 2003 г. эпидемии "атипичной пневмонии" (SARS) уровень смертности был существенно выше: 9%, напоминает ВВС.
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