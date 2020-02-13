Российский рубль растет, несмотря на эпидемию коронавируса

На валютном рынке наблюдаются стремительные перемены. Торги на Московской бирже в среду, 12 февраля, закрылись на уровне 63,21 руб. за доллар и 68,74 руб. за евро. Таким образом, российский рубль отыграл у "американца" 16 коп. за день, а у "европейца" – целых 46 копеек.

"Рубль быстро вернул себе потерянное в парах с долларом США и евровалютой, как только нефть закрепила отскок, а внешний фон стабилизировался. Баррель Brent восстановился до 55,52 доллара от февральского минимума 53,11", – приводит "Свободная пресса" пояснение аналитика RoboForex Дмитрия Гурковского.

Эксперт обращает внимание, что укрепление рубля произошло, несмотря на эпидемию китайского коронавируса. Дело в том, что проблема утрачивает свою остроту, и инвесторы более спокойно наблюдают за происходящим. Поэтому рубль продолжит укрепляться. Вероятный прогноз для доллара в ближайшей перспективе – 62,75 руб., полагает аналитик RoboForex.

При этом нужно отметить, что европейская валюта теряет в цене не только в паре к рублю, но и к другим мировым денежным единицам. Так, накануне евро опустился до отметки 1,09 по отношению к доллару. Это новый антирекорд с октября 2019 г., сообщает телеканал "360".

Официальный курс валют, установленный Центробанком 12 февраля с расчетом на 13 февраля, составляет 63,04 руб. за доллар и 68,78 руб. за евро.