Российская валюта опровергла оптимистичные ожидания инвесторов

Курс рубля снижается. На Московской бирже утром в четверг, 20 февраля, за доллар давали 63,71 руб. – это на 14 коп. больше, чем еще накануне вечером. Ослабление российской валюты происходит, несмотря на то что традиционно в это время года она чувствует себя довольно уверенно.

Объективные факторы сейчас все говорят в пользу рубля. Международное агентство Fitch утвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ, что означает стабильный инвестиционный прогноз. Федрезервы страны значительно повысились за предыдущий период. Политическая обстановка благоприятна – даже с Киевом у Москвы установился диалог. Все это должно способствовать укреплению курса рубля, приводит "АиФ" мнение, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Валерии Минчичовой.

Но на деле негативные факторы оказываются влиятельнее. Падение цен на энергоносители из-за аномально теплой зимы в Европе и эпидемии коронавируса в Азии привели к ослаблению нацвалюты РФ, и эта тенденция может продолжиться. Если стоимость барреля нефти Brent упадет ниже$50, то никакой положительный фактор "не спасет рубль от ослабления в направлении уровней 67 – 68 за доллар", считает эксперт финансовых рынков Дмитрий Голубовский.

Ранее западные аналитики объяснили успех экономики России успешной адаптацией к санкциям.