Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Западные санкции подстегнули экономику России

Западные санкции подстегнули экономику России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москве сейчас нужно больше опасаться снятия ограничений, чем введения дополнительных рестрикций

Россия адаптировалась к санкциям, которые должны были "поставить Кремль на колени". Еще пять лет назад российская экономика из-за них балансировала на грани банкротства, но к настоящему времени по многим показателям она стабильнее, чем когда-либо. К такому выводу пришла газета Financial Times, проанализировав оценки экспертов.

"По многим показателям экономика России в размере $1,7 трлн сегодня находится в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было. Рост замедлился, но стал более стабильным, был создан суверенный фонд в размере $124 млрд, экспортеры нашли новые рынки, а импортеры – внутренние альтернативы", – пишет издание.

Некоторые экономические аналитики считают, что Москве стоит опасаться скорее резкого снятия рестрикций, чем введения дополнительных.

"Самая большая опасность для российской экономики была бы, если бы США однажды проснулись и сняли все санкции", – приводит газета слова высокопоставленного чиновника, который консультирует Центробанк.

По его мнению, случись массовый приток капитала, валюта бы резко подскочила, а "вся политика правительства была бы в клочьях". И вот именно это бы стало катастрофой.

То, что Россия оказалась в этой, казалось бы, абсурдной ситуации, – результат продуманной фискальной политики Кремля, экономической адаптации за годы, проведенные под западными ограничениями, и, конечно, результат большой удачи, говорится в статье.

Целый ворох санкций США, ЕС и других западных стран в отношении РФ с 2014 г. показал, насколько экономика нашей страны устойчива к таким мерам, а также "поставила под сомнение силу экстерриториальных ограничений и их ценность как инструмента внешней политики", отмечает автор.

Между тем ответ Москвы на подобные ограничения был сосредоточен на трех ключевых направлениях. Во-первых, Россия "затянула пояса", сократив государственные расходы и заставив местные банки и крупные корпорации "очистить свои балансы". Отчасти это было вызвано падением объема иностранных кредитов, вызванным санкциями и настроениями инвесторов, а отчасти – ощущением того, что экономика нуждается в страховке.

Во-вторых, она тратила триллионы рублей на программы по импортозамещению, запретила импорт продуктов питания из ЕС с целью стимулирования внутреннего производства. Наконец, Россия пересмотрела траты огромных прибылей от продажи нефти и газа. Доходы от экспорта энергоресурсов, превышающие определенный уровень, перенаправляются в Фонд национального благосостояния, что положило конец "модели бума и спада", вызванной государственными расходами, связанными с ценами на нефть.

По мнению британских экспертов, результаты оказались потрясающими. Госдолг РФ составляет около 15% от ВВП. Средний аналогичный показатель по ЕС достигает 80%, подчеркивает Financial Times.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей