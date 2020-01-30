Москве сейчас нужно больше опасаться снятия ограничений, чем введения дополнительных рестрикций

Россия адаптировалась к санкциям, которые должны были "поставить Кремль на колени". Еще пять лет назад российская экономика из-за них балансировала на грани банкротства, но к настоящему времени по многим показателям она стабильнее, чем когда-либо. К такому выводу пришла газета Financial Times, проанализировав оценки экспертов.

"По многим показателям экономика России в размере $1,7 трлн сегодня находится в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было. Рост замедлился, но стал более стабильным, был создан суверенный фонд в размере $124 млрд, экспортеры нашли новые рынки, а импортеры – внутренние альтернативы", – пишет издание.

Некоторые экономические аналитики считают, что Москве стоит опасаться скорее резкого снятия рестрикций, чем введения дополнительных.

"Самая большая опасность для российской экономики была бы, если бы США однажды проснулись и сняли все санкции", – приводит газета слова высокопоставленного чиновника, который консультирует Центробанк.

По его мнению, случись массовый приток капитала, валюта бы резко подскочила, а "вся политика правительства была бы в клочьях". И вот именно это бы стало катастрофой.

То, что Россия оказалась в этой, казалось бы, абсурдной ситуации, – результат продуманной фискальной политики Кремля, экономической адаптации за годы, проведенные под западными ограничениями, и, конечно, результат большой удачи, говорится в статье.

Целый ворох санкций США, ЕС и других западных стран в отношении РФ с 2014 г. показал, насколько экономика нашей страны устойчива к таким мерам, а также "поставила под сомнение силу экстерриториальных ограничений и их ценность как инструмента внешней политики", отмечает автор.

Между тем ответ Москвы на подобные ограничения был сосредоточен на трех ключевых направлениях. Во-первых, Россия "затянула пояса", сократив государственные расходы и заставив местные банки и крупные корпорации "очистить свои балансы". Отчасти это было вызвано падением объема иностранных кредитов, вызванным санкциями и настроениями инвесторов, а отчасти – ощущением того, что экономика нуждается в страховке.



Во-вторых, она тратила триллионы рублей на программы по импортозамещению, запретила импорт продуктов питания из ЕС с целью стимулирования внутреннего производства. Наконец, Россия пересмотрела траты огромных прибылей от продажи нефти и газа. Доходы от экспорта энергоресурсов, превышающие определенный уровень, перенаправляются в Фонд национального благосостояния, что положило конец "модели бума и спада", вызванной государственными расходами, связанными с ценами на нефть.

По мнению британских экспертов, результаты оказались потрясающими. Госдолг РФ составляет около 15% от ВВП. Средний аналогичный показатель по ЕС достигает 80%, подчеркивает Financial Times.