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В обход санкциям: Франция ищет новый способ сблизиться с Россией

В обход санкциям: Франция ищет новый способ сблизиться с Россией
Франция намерена развивать торговлю с Россией, несмотря на санкции

Париж хочет перезапустить экономические отношения с Россией. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. 

По его словам, французская сторона хочет перезапуска экономических обменов без стесненных "экстратерриториальным финансовых санкций". Это, по словам французского министра, является "первым препятствием для развития экономических отношений", передает РИА "Новости"

Ле Мэр пообещал, что в течение полугода будет найден способ избежать последствий санкций, которые являются "недопустимым посягательством на суверенитет" государства.

Напомним, в декабре Ле Мэр и министр экономического развития России Максим Орешкин подписали соглашение о намерении развивать двустороннее сотрудничества в сфере долгосрочного финансирования. 

Тогда французский министр напомнил об американских санкциях, заявив, что они "могут в какой-то мере заморозить определенное направление финансирования". При этом политик назвал это проблемой и заверил, что для ее преодоления стороны займутся поиском "инновационных решений". 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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При всех визгах СМИ: санкции ЕС продлеваются, а всё остальное- "понты для приезжих" и "базар в пользу бедных"! ;)
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